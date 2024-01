Rozpočet měl své limity, a tak se muselo šetřit, kde se dalo. Kaskadéři například při pádech z výšek padali do prázdných krabic. Pro srovnání: američtí kaskadéři padají do vzduchem nafouknutých vaků. Cena je ale enormní a v roce 1995 se pohybovala kolem 5 tisíc dolarů. Pro český štáb něco naprosto nedostižného. Tvůrci si proto vymysleli vlastní metodu – padání do kartonových krabic, které se stavěly jako cihlová zeď.

Při natáčení některých scén filmu Cesta peklem tuhla i hercům krev v žilách. „Co já tady vidím, tak to je banda magorů. Když vidím, jak skáčou do těch papírových krabic, tak odcházím. Nemůžu se na to koukat,“ nechal se slyšet Martin Dejdar při natáčení. Zato Ondřej Vetchý se slabostí pro kaskadérství netají. Dokonce by ho to údajně bavilo víc než herectví. „Nechci se rouhat, je to hodně těžká práce. Vypadá to hodně efektně, ale je to strašná dřina. Jako vždycky, když chce člověk dělat něco poctivě. Navíc v této profesi riskuje zdraví své i svých kamarádů,“ vzpomínal po natáčení.