K tomu, aby napsal svoje paměti, přiměly nejznámějšího českého kaskadéra Petra Jákla jeho děti. Dcera Alena, která mu pomáhala i s psaním knížky v Kimonu až do hrobu, a syn Petr, známý producent. „Že by prý bylo dobré, aby ty kraviny, které jsem prožil, se někde ukázaly. Chtěli to i moji kamarádi, herci a džudisti,“ řekl Super.cz.

Najdeme prý i pikantní historky, jejichž aktéři se možná budou divit, co všechno si Petr Jákl pamatuje. „Kolikrát jsem se sám divil, že to, co jsme napsali, se opravdu stalo. Abych si to ověřil, tak jsem i volal různým kamarádům, kteří jsou ještě naživu, aby mi to potvrdili. Chtěli jsme dodržet, že všechno v knize je pravda,“ vyprávěl s tím, že měl trochu problém se dceři, s níž psal, otevřít.