Loňský a letošní rok byl pro Denisu Nesvačilovou (32) ve znamení velkých změn v jejím životě. Prožila si peripetie ve vztahu se scenáristou Petrem Kolečkem (39), který si nakonec vzal matku svého dítěte Anetu Vignerovou (36). Denisa tehdy zareagovala velmi překvapivě.

To, co prožila Aneta Vignerová i Denisa Nesvačilová, by nikdo nepřál ani největšímu nepříteli. Na veřejnosti vše vypadalo jako „přetahovaná“ o srdce Petra Kolečka, v dobrý konec nejspíš věřily obě dámy. Svatby se ale nakonec dočkala modelka, což musel být pro herečku velký šok. A v té době dostala několik neobvyklých nabídek. Jednu na velmi bizarní zápas a druhou na prestižní focení. „Focení bylo vlastně součástí mojí terapie po těch událostech s Petrem Kolečkem. Celé mě to tehdy zvedlo, i moje sebevědomí. Nabídka na focení přišla asi týden po tom, co jsem se dozvěděla o té svatbě. Necítila jsem se na cokoliv, a hlavně jsem si myslela, že je to sranda. Protože chvilku předtím mi volali ze soutěže Clash of the stars. Já jsem vůbec nevěděla, co to je. A bylo mi řečeno, že by chtěli, abych se v ringu potkala s Anetou Vignerovou. To byl vrchol necitlivosti tehdy. Takže když pak volali z Playboye, nevěřila jsem tomu. Ale byla to pravda,“ prozradila v pořadu Intimní zpověď na Streamu.

Herečka poprvé promluvila i o tom, jak se v době zlomových událostí cítila a jak je vidí teď. „To nebylo moc hezké období. Já jsem ráda, že jsem si to uzavřela, trvalo mi to nějakou chvíli. Je to, jak to je, myslím si zpětně, že to tak být mělo, a vlastně za to zpětně i děkuju, tam někam nahoru, ne teda těm dvěma lidem. I když vlastně asi jo, asi bych jim za to taky mohla poděkovat, protože vím, že mě to posunulo ve spoustě věcí, spoustu věcí jsem si uvědomila o sobě, o vztazích, o životě. A hlavně si myslím, že kdykoliv tě něco srazí na kolena, nebo tady fakt až na držku, do bahna úplnýho, protože se kolem toho děly i věci mediální, lidi mají pocit, že můžou něco komentovat, i když o tom nic nevědí, a vůbec nechápou, že se s tím potřebuješ vyrovnat, a ještě tě do toho bahna tou nohou zarazej přes ty záda. Já jsem si uvědomila, že když do toho bahna spadneš, tak se musíš zvednout sama.“

Denisa po jarních událostech intenzivně pracovala. I když to nebylo v plánu. „Řekla jsem si, že budu odpočívat, a pak se stala na jaře tahle věc, takže jsem začala přijímat hrozně moc nabídek i přesto, že jsem cítila, že jsem hodně unavená a potřebovala bych pauzu. Ale říkala jsem si, že buď budu sedět doma sama se psem a číst si knížky, nebo že můžu toho ducha tesat tou prací. Mám to teď nastavený tak, že až přijde nějakej partner, kterej za to bude stát, tak vím, že mi stačí, že budu hrát divadlo, dabovat a teď točím dlouhodobý seriál, kde mám pár natáčecích dní. Vydělám tolik, abych poplatila věci, co potřebuji, aby mi něco málo zbylo, a nemusím se sedřít z kůže a můžu ten život taky žít. Takže čekám na parťáka.“

Herečka prozradila, že žádný významný muž nyní v jejím životě není. Na lásku ale nezanevřela. „Já nechci začínat vztah s někým a říkat si, co když mě opustí, co když má někde nějakou jinou a co když je to taky hajzl. Mně to nepřijde fér ani vůči mně. Když přijde nějakej skvělej muž, tak se chci zamilovat, chci mu věřit a chci, aby to dobře dopadlo,“ uzavřela Denisa.