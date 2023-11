V roce 2006 odvysílala Česká televize první řadu taneční show StarDance. V první sérii tančila také herečka Jana Švandová (76), která má na tuhle zkušenost kladné vzpomínky.

„Byla to velká jízda, musím říct, že mě to hrozně bavilo. Jak to zkoušení tanců, tak i samotné vystoupení, protože to byly nervy, ale když se to pak podařilo, tak to byla úžasná radost a je to něco jiného, než když máte třeba premiéru v divadle. Ta tréma je daleko větší, protože děláte profesi, kterou neznáte a nemáte s ní zkušenosti. Když se to pak povede, tak máte obrovskou radost,“ zavzpomínala Jana Švandová pro Super.cz s tím, že ji také překvapilo, jak náročná cesta StarDance je.

„Říkala jsem si, do čeho jsem to vlezla. Vůbec jsem netušila, jak to bude náročné a populární. To nikdo z nás v té první řadě. A vlastně že jsem si na sebe ušila bič. Když ty tance nepřibývají, tak je ta náročnost opravdu velká a chce to mít dobrou fyzičku,“ prozradila s úsměvem. Zároveň přiznala, že nové série StarDance jsou ve srovnání s prvním ročníkem daleko náročnější. A to zejména kvůli akrobatickým prvkům.

Jana Švandová vypadla ve čtvrtém kole. A to také z důvodu, že veřejně požádala diváky, aby jí už neposílali hlasy. A ač se jí slow foxtrot s tanečním partnerem Zdeňkem Fenčákem vydařil, tak diváci její prosbu skutečně vyslyšeli.