„Nemůžu na tom najít nic, co by se mi nelíbilo,“ hodnotila Drexler Adamczykovou s Mazůchem v posledním díle. „Jemu se nesmírným způsobem daří dostat z partnerky to, k čemu má předpoklady. On umí dobře rozeznat priority. To, co je ještě důležité, to, co se ona dokáže naučit, a to, co už raději dělat nebudou a čím jí nebude zatěžovat hlavu. Tím dostávají takový svěží projev,“ dodala.