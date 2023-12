„Je to úžasné, ale je to po vyřazování, kdy vedle nás stáli kamarádi a výborní tanečníci. Myslím si, že by si Iva možná zasloužila být ve finále víc než já. Ale je to soutěž a je to tak. Samozřejmě máme radost,“ řekl Vavřinec Hradilek Super.cz krátce po konci devátého dílu, který byl konečný pro Ivu Kubelkovou (46) a Martina Prágra (29).