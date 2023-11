„S parukou jsem poprvé trochu bojovala, když jsme si to zkoušeli před generálkou. Byla by úplně v pohodě, ale krizový moment byl ten kotoul, kdy jsem se potřebovala odrazit rukama do stojky, ale nechtěla jsem si ji strhnout z hlavy. Nakonec mi ji parádně přidělali a nemusela jsem se vůbec bát. Dokreslilo mi to krásně tu rebelkovskou atmosféru,“ prozradila Eva Super.cz krátce po přenosu.

„Trošku mi vypadlo, tak jsem tak trošku zaskřehotala. Já k tomu mám dispozici, mně ty ramena vypadávají normálně, ale tohle nebylo vyhození. To bylo spíš takové cvaknutí. Protože se to postavilo trošku jinak, než mělo, nemohla jsem zabrat a překvapilo mě to. Ale jsem ráda, že jsme to zvládli, nic mě nebolí. Možná by to ani nikdo nepoznal, kdybychom na to neupozornili,“ dodala Eva s úsměvem.