„Vavřinec Hradilek zůstal i během svých tanečních vystoupení tak trochu kajakářem, což se mu podobně jako řadě profesionálních sportovců před ním patrně stane osudným. Postup do nejlepší čtyřky je asi maximem, kterého mohl populární Vávra dosáhnout, mezi největší favority rozhodně nepatřil. V podobné pozici se před startem soutěže nacházela i Darija Pavlovičová a Iva Kubelková, nicméně obě udělaly na parketu výraznější pokrok, což je zcela evidentní u známek od poroty. Postup do závěrečného večera by si tak určitě zasloužily spíše ony,“ řekl expert Fortuny Roman Kovařík.