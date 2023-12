Na technický problém poukázala mimo jiné žena obávaného porotce Zdeňka Chlopčíka (66) Brigita, která zveřejnila dokonce snímek displeje telefonu s nedoručenými zprávami. „Absolutně neměli vypadnout oni dva. Posílali jsme hlasy, ale bylo to přehlcené a nešlo to odeslat. Iva je neskutečná, jako človíček se srdcem na pravém místě, tak i jako tanečnice. Nemáte se za co stydět,“ napsala Brigita Chlopčíková v diskusi na facebookovém profilu pořadu StarDance. Další fanoušci ovšem nejdou pro ostrá slova daleko a v souvislosti s nefunkčním hlasováním používají i výrazy jako podvod a vedení soutěže osočují z toho, že vše je jen divadélko a vítěz je daný dopředu.