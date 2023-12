„Oni mají tento test i záznam. Opět se mě nikdo na nic nezeptal. Na castinzích nebyla o mé minulosti řeč. Produkce apelovala na to, že si nás budou velmi prověřovat, aby věděli, kdo do domu jde. Kdyby chtěli, aby tam nebyl někdo s trestní minulostí, tak si stačilo vyžádat výpis z registru trestů. Mohli jsme předejít všem problémům, proto vím a s určitostí tvrdím, že o tom produkce věděla. Jen to využila a nafoukla to jako další kauzu. Když se jim to hodilo, tak mě odpálili z domu tak, jak to udělali a bez jakéhokoliv mého vyjádření a obhajoby,“ uvedl se slovy, že televize neodvysílala ani část jeho vyjádření ze zpovědnice.

„Nechtěl jsem být zajímavý tím, jaká byla moje minulost před dvaceti lety, ale tím, jaký jsem a co dělám dnes. Ano, počítal jsem s tím, že tahle kauza, kterou jsem si odseděl, bude venku. Změnil jsem celý svůj život, ale nechtěl jsem, aby to byl hlavní tahák, kvůli kterému mě vzali do vily. Tyhle kauzy mě poznamenaly. Do konce života si potáhnu ten kříž, nedokážu to vrátit zpátky. Dodnes lituji těch skutků a činů. Bohužel nic nedokážu vrátit. Nebylo to jednoduché, žil jsem v té době a snažím se to odčinit tím, co dělám dnes. Pomáháme lidem měnit životy, a to byla moje hlavní motivace jít do této show. Mrzí mě, že ze mě udělali monstrum a vykreslili mě jako bezcitného idiota, který nepozná nic jiného než fitko, svaly a kuchyň. To ze mě udělala tahle reality show. Zažívali jsme tam kopec věcí, které se do televize nedostaly, sestříhali jen to, co se jim tam hodilo,“ řekl David ve svém rozsáhlém videu, kde mluví i o své těžké minulosti.