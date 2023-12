„Podepsal jsi tento dokument, kde jsi souhlasil s několika podstatnými věcmi. V této smlouvě je jeden podstatný článek, zda se zaručujete, že vaše nahrávky a příspěvky v pořadu a všechny informace, které jinak poskytnete společnosti, budou čestné a pravdivé. Víš, že si vážíme pravdy, ty jsi se rozhodl skrýt informace, které jsou v rozporu se zněním smlouvy, které jsi podepsal. A to znamená porušení této smlouvy. Podle pravidel formátu musí tvá účast nyní skončit,“ řekla televize Davidovi ve zpovědnici. „V pořádku, respektuji to. Těším se na rodinu,“ odpověděl David krátce. Do domu už se nesměl vrátit, dokonce si ani sbalit věci. To dostali za úkol šokovaní spolubydlící, kteří přesto netuší, proč přesně byl David diskvalifikován.