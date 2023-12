Do zákulisí přišel soutěžící podpořit Matouš Ruml, který si taneční soutěží prošel v roce 2021 po boku tanečnice Natálie Otáhalové. Své kolegy z parketu navštívil také herec David Prachař, který letos StarDance opustil jako první. Před začátkem přímého přenosu se mu ale podařilo dostat nervózní soutěžící do varu.

Letošní nejmladší soutěžící zásoboval její partner Dominik Vodička při přípravách dezerty, a to ve vánočním svetru. Proměnou pro osmý večer prošla také Iva Kubelková (46), která se nechala zvěčnit bez líčidel a s obří hřívou. Taneční parket v osmém kole opustili Josef Maršálek (41) a Adriana Mašková. Na to, jak to v zákulisí tentokrát probíhalo, se podívejte v naší galerii.