Denisa Nesvačilová (32) je dnes úspěšnou herečkou, která si v životě plní své sny. Z minulosti si ale s sebou nese trauma. Okusila prostředí vrcholové gymnastiky a její zážitky určitě nejsou tím, co by chtěla prožívat malá holčička.

Za to, že má herečka nejen půvabný obličej, ale i pěknou postavu, určitě vděčí i sportovní průpravě, kterou podstoupila v dětství. „Maminka ze mě chtěla mít krasobruslařku, ale jelikož jsem se na prvním tréninku držela jen kolem mantinelu a nedokázala jsem na těch bruslích stát, nic z toho nebylo. To mi byly asi dva roky. Mámě řekli, že mám chodit na moderní gymnastiku, že získám koordinaci těla,“ začala Denisa svůj příběh v pořadu Intimní zpověď na Streamu. Díky své šikovnosti se dostala až na vrchol, být mezi nejlepšími, to ale znamenalo dřít opravdu tvrdě a podřídit se pravidlům.

„Jestli je vrcholová gymnastika pro holčičky dobrá, těžko říct. Já jsem ráda, že jsem to dělala. Zpětně čím dál tím víc. Ale mám zničené klouby a psychicky to není zdravé prostředí. Je to vysoce konkurenční prostředí. Mám z té doby trauma, nesnáším váhu a vážení. Každé pondělí ve dvě hodiny odpoledne, po obědě, nás vážili na známky. A bylo to tak, že když byla holka na stejné váze, tak to nebyla jednička, ale jedna minus. Jednička byla, když měla holka v závodní sezoně méně. Tohle se dělo kolem mého desátého roku. Takže nejrizikovější věk. Dneska se ale najím ráda, do syta. Mám ale výhodu, že mi chutnají zdravé věci. A ráda vařím zdravé věci, což vždycky moji partneři kvitovali,“ prozradila Denisa.

Mohlo by se zdát, že když herečka s vrcholovým sportem později musela skončit, muselo to pro ni být vysvobození. I návrat k normálnímu životu byl ovšem těžký. „S gymnastikou jsem skončila v půlce deváté třídy, na základní škole. Kvůli úrazu. A bylo to těžké. Do té doby jsem měla individuální výuku a najednou jsem byla ve třídě, byla jsem jako exot. Vypadala jsem na deset let, byla jsem úplně vychrtlá. Ostatní holky už měly prsa, menstruaci… Já byla sociálně naprosto zaostalá, proběhla i nějaká šikana a tyhle věci. Ale zase si myslím, že mě tohle všechno vybrousilo,“ svěřila se herečka.