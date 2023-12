Oblíbená seriálová dvojice Marek Němec (42) a Sabina Laurinová (51) se opět potkala na natáčení seriálu. A to po dvou a půl letech. Diváci si je v minulosti oblíbili v Modrém kódu, kde hráli legendární zamilovaný pár Mery a Davida.

„Všechno se tehdy potkalo, přesně jak mělo. My to asi hráli dobře, když si lidi ty dva oblíbili a mají je stále rádi. I dnes nám lidé Mery a Davida připomínají a vzpomínají na ně,“ prozrazuje Sabina a dodává, že si toho velmi váží.

Nově se společně objeví v ZOO, nikoliv ale jako pár, což by si určitě každý přál. Dosud se v seriálu míjeli, na společnou dějovou linku se ale coby Alice a Charlie těšili.

„Den před natáčením jsem si vzal do ruky scénář a učil se texty, až došlo na vtipné chvíle, kdy se Alice Charlieho ptá, zda je ten kardiochirurg, kterému sponzorovala výzkum kmenových buněk. Říkal jsem si, že to je skvěle napsané a hledal, kdo je Alice. Když jsem zjistil, že to je právě Sabina, tak jsem si řekl, že to nemůže být náhoda. Hned jsem jí psal, co s tím budeme dělat,“ vysvětluje Marek, který do té doby neměl se svou hereckou kolegyní v ZOO co do činění.

„Bylo to vtipné, protože jsme měli předstírat, že se neznáme, ale i tak jsme se tam snažili propašovat nějaké pohledy. Zůstali jsme profesionálové, určitě bychom si to užili víc, kdybychom to netočili v sedm ráno. Nakonec se nám to ale rozpadlo,“ směje se Marek, který opět zdůraznil, že milenecký pár se Sabinou hrát nebudou. Do scénáře by ale přece jen nějaký posun propašoval.