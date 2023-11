Sin City se každý rozumný člověk vyhne obloukem. Je to temné město, ve kterém slušní obyvatelé přijdou vždy k úhoně. Patří k nim i policista John Hartigan (Bruce Willis), který přislíbil ochranu sexy striptérce Nancy (Jessica Alba), a Marv (Mickey Rourke), mlátička s dobrým srdcem, toužící po pomstě za vraždu prostitutky Goldie – byť spolu strávili jen jedinou noc. Osudy postav se setkávají v několika kratších příbězích, ve kterých teče krev proudem…

Bruce Willis byl obsazen do role Johna Hartigana, až když o to zažádal Quentin Tarantino, který s ním spolupracoval na filmech Pulp fiction: Historky z podsvětí (1994) a Čtyři pokoje (1995). Detektiv Hartigan má jako služební zbraň Smith & Wesson Model 29, což má být pocta filmu Drsný Harry (1971). Ze stejného důvodu má i striptérka Nancy příjmení Callahan jako postava Clinta Eastwooda ve zmíněném filmu. Představitel detektiva Hartigana Bruce Willis je ve skutečnosti levák, ale jeho postava je pravák stejně jako postava v původním komiksu.

Robert Rodriguez obsadil Benicia Del Tora do role Jackie Boye poté, co si ho všiml na předávání Oscarů, kde měl herec dlouhé vlasy, které režisér popsal jako „vlčí“. Del Toro ironií osudu o pět let později ztvárnil skutečného vlčího muže ve filmu Vlkodlak.