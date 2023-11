Ta se nechala slyšet, že typ nemoci jejího otce je „agresivní“ formou demence, „která je velmi vzácná.“ Na otázku, proč rodina zveřejňuje soukromé informace o zdravotním stavu otce, pak Tallulah odpověděla, že chtějí rozšiřovat povědomí o nemoci. „Když můžeme vzít něco, s čím se potýkáme jako rodina i jako jednotlivci, a pomoci tím jiným lidem, aby z toho vzešlo i něco dobrého, tak je to pro nás velmi důležité.“ Drew Barrymore se pak Tallulah zeptala i na to, jak je na tom její otec v současné době. „Je stejný… Což si myslím, že v tomto ohledu je to nejlepší, co si můžeme přát. A to, co vidím, je láska, když jsem s ním. A je to můj táta a on mě miluje,“ dodala s tím, že když je s otcem, často jen poslouchají hudbu.