„Bylo to jako manželství, ale manželky nás proklínaly,“ říkal o čtyřicetiletém přátelství s Vladimírem Menšíkem (✝58) jeho herecký kolega Lubomír Kostelka (✝91). Mohlo být i delší, jenže Kostelka Menšíka o 30 let přežil. Zemřel 28. listopadu 2018, Menšík už 29. května 1988.

Znali se už od učňovských let. Potkali se na průmyslovce, kam Kostelka nastoupil poté, co ho nejdřív vyloučili z obchodní akademie a on se pak vyučil elektrikářem. Padli si do oka natolik, že spolu později proflámovali spoustu nocí a Lubomír – v přátelské hantýrce Lubin – začal brát i malé roličky po boku stále slavnějšího kamaráda Ladina. Jen aby mohli být pořád spolu.

Sešli se tak třeba v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách nebo Což takhle dát si špenát.

Představil kamaráda Werichovi

Lubomír Kostelka se narodil v březnu 1927 v Přerově, jeho otec byl honorací mezi dělnickou třídou: jezdil jako mašinfíra u dráhy. Lásku k divadlu v něm sice vzbudila už matka, která hrála ochotnické divadlo, ale k rozhodnutí věnovat se hereckému povolání ho definitivně nasměrovalo právě setkání s Menšíkem.

Společně vystudovali tehdy čerstvě vzniklou JAMU. První angažmá získal Kostelka v roce 1953 v Českém Těšíně, poté přešel do Divadla bratří Mrštíků v Brně. Přestože byli s Menšíkem oba patrioti, Ladin vycítil, že Praha je přece jen Praha: zprostředkoval Lubinovi setkání s Janem Werichem. Ten byl šéfem divadla ABC a moravského herce přijal do svého souboru. To se psal rok 1956. Jednu sezonu Kostelka odehrál i v Městských divadlech pražských.

A byl to zase Menšík, který přítele už v roce 1963 přemluvil, aby dal v divadle výpověď a věnoval se televizi a filmu. Kostelka se sice na čas do divadla vrátil, když hostoval v Laterně magice, ale od roku 1967 už pracoval výhradně pro film a televizi, s výjimkou krátké etapy na počátku 90. let, kdy hostoval v Hudebním divadle v Karlíně.

Jediná hlavní role

Patřil k nejobsazovanějším českým hercům 20. století, byť se jednalo většinou o role drobné a epizodní. S oblibou jej obsazoval třeba Václav Vorlíček, nechyběl snad v žádném jeho filmu. Hlavní roli měl Kostelka jen jednu – v dramatu Pavla Juráčka Případ pro začínajícího kata – a byl na ni jaksepatří hrdý. Pro děti však byl řadu let zejména dědečkem Lubinem v Kouzelné školce, výrazná byla i jeho role v seriálu Ranč U Zelené sedmy.

Nikdy neměl mobil ani počítač, nevlastnil ani neřídil automobil. To by se mu občas i hodilo. Po boku Jaroslava Moučky coby kapitána Hrušky si třeba v roce 1983 zahrál strážmistra Lebedu ve filmu Třetí skoba pro Kocoura. Ve scéně, kdy společně odjíždějí od popadaných stromů k místu vraždy, se vystřídají v řízení auta a auto řídí Hruška údajně proto, že Lebeda je velmi pomalý řidič. Ve skutečnosti to bylo řešení toho, že Kostelka by ze záběru neodjel, protože nevěděl jak.