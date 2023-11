Mohl mít kaskadéra, ale on ho odmítl. V roce 1958 došlo v jeho kariéře ke zlomu. Po natočení snímku Žižkovská romance se stal idolem téměř všech žen v Československu. On sám hrál Mirka Helebrandta moc rád, v mnohém se podobali. Mirek byl frajer a fotbalista. Jeho představitel Vala byl taky frajer a fotbalovému klubu Bohemians fandil natolik, že se stal předsedou jeho fanklubu.

V roce 1959 zlomil srdce kolegyni Jiřině Švorcové (†83). Hráli spolu v dramatu Král Šumavy, kde se jeho postava strážmistra Zemana zamiluje do vedoucí místní prodejny Konzumu v podání Švorcové. Ani ve skutečném životě nezůstaly city neopětovány, jenže přelétavý Vala tento románek nebral tak vážně jako Švorcová. Ona se kvůli němu dokonce rozvedla, on jí později začal zanášet s Jiřinou Jiráskovou (†81), která s ní sdílela šatnu. „Jak už to tak bývá, vědělo to celé divadlo, jen já ne. Dozvěděla jsem se to až díky skandálku, když do divadla přišel Jiráskové tehdejší manžel (herec Jiří Pleskot)… a dal Valovi po představení přes hubu,“ popsala Švorcová.