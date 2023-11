Po své nádherné matce, někdejší hollywoodské hvězdě Grace Kelly (1929-1982) zdědila princezna Caroline šarm a nordickou eleganci a po svém otci, monackém knížeti Rainierovi III. (1923-2005) jižanský půvab a temperament. Dalo se očekávat, že nápadníky bude moci „přehrabovat vidlemi“ – což do jisté míry mohla – ale že by to byly partie, z nichž by rodiče jásali blahem, se tedy říct nedalo.