Pitva byla provedena 30. listopadu. Lékaři objevili na hereččině těle četná zranění, mj. deseticentimetrový řez na pravém zápěstí, pohmožděninu na levém zápěstí a také hematom na koleni. Zraněna byla Natalie Wood i vzadu na krku. Nic z toho ale nebylo příčinou úmrtí. V krvi měla i určité množství alkoholu, jež mohlo vést ke ztrátě rovnováhy a pádu přes palubu. Lékař, který provedl pitvu, se domníval, že herečka chtěla nastoupit do člunu a uklouzla. Váha jejích vlněných šatů ji táhla ke dnu a ona jako velmi špatný plavec, resp. spíše neplavec, nebyla s to dostat se na loď. Následovalo podchlazení a utonutí…

Tolik tedy oficiální verze. Jenže říkalo se, že Christopher Walken nebyl jen rodinný přítel, ale také milenec Natalie Wood a Robert Wagner se rozhodl, že si s nevěrnou ženou vyřídí účty. Na jachtě tak prý došlo k roztržce, a to nejen mezi manželským párem, ale také mezi Wagnerem a Walkenem. Říkalo se rovněž, že Wagner po manželčině pádu do vody slyšel údajně její volání o pomoc a nechal je bez povšimnutí. Hereččina sestra Lana Wood zase poukazovala na to, proč by její sestra lezla uprostřed noci sama na člun, když neuměla plavat a bála se hloubky. Těch nejasností tam bylo víc – mimo jiné dosud nebylo uspokojivě vysvětleno, proč Wagner zalarmoval pobřežní hlídku až několik hodin po manželčině zmizení.