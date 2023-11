Rybářová studovala osmileté francouzské gymnázium a už odmala ji to táhlo k umění – učila se hrát na klavír, chodila do baletu a navštěvovala dramatické kroužky. Když se začala rozvíjet její herecká kariéra, vše mluvilo v její prospěch.

Nějaký čas randila se svým hereckým kolegou, ale vše bylo jen platonické. On ji ale po čtyřech letech čekání na „něco víc“ opustil a Rybářová se po rozchodu uzavřela ještě více do sebe. Pak ale přišlo osudové setkání.

V Bulharsku se při natáčení orientální pohádky Legenda o lásce zamilovala do barytonisty a herce Přemysla Kočího (†85), který byl o 19 let starší než ona. Jemu dělal zájem mladičké kolegyně zcela jistě dobře, ostatně Kočího trvalou zálibu v obletování mladých krásek potvrdila i umělcova druhá žena Astrid Štúrová.

Platonický vztah s ženatým mužem byl zřejmě už jen poslední kapkou. Křehká Rybářová musela za zády poslouchat kritiku svých kolegů, že rozbíjí manželství, a to už na ni bylo moc. Po návratu do Československa jí chodily i zlé anonymní dopisy. Do toho si musela vyslechnout telefonáty, že ničí Kočího manželství, protože s ním čeká dítě. To vše bylo nad její síly, o čemž svědčí i poslední záznamy v jejích pečlivě vedených denících, kde rozebírala svůj vztah s kolegou. Tlak okolí nakonec neustála a pustila si plyn. Rodiče přišli domů příliš pozdě…