Když se probíráte životopisy klasiků naší divadelní a filmové scény, získáte nejspíš dojem, že první scénář dostali už do kolébky a jen co se naučili mluvit, začaly z nich padat repliky. Obvykle to ale bylo složitější. Hvězdy, které znáte z filmů pro pamětníky, se často dostávaly k herectví svízelně a oklikami.