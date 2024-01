„… jenže voni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí, vodovodem.“ Nesmrtelná hláška, která se dokonale hodila do prostředí, v němž zazněla: do psychiatrické léčebny čili blázince. A umíte si představit, že by ji v komedii Dívka na koštěti pronášel někdo jiný než Helena Růžičková (✝67)? Tím spíš se nechce ani věřit, že od její smrti uplynulo už 20 let.