Sedmatřicetiletá Demora Avarice ze Západní Virginie se jako zasloužilá matka vrhla na poměrně neobvyklou kariérní dráhu. V době, kdy měla pět dětí ve věku od dvou do devíti let a bojovala s depresemi, musela navíc zvládat pracovní povinnosti, jelikož její manžel studoval práva a nemohl studia skloubit s prací. Přestože nevěděla, kde jí hlava stojí, rozhodla se pro radikální úpravy zevnějšku. Svého rozhodnutí dnes rozhodně nelituje, jelikož si jako fetiš modelka na internetu vydělává pořádný balík.

„Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu připravena dát tolik peněz za operace. Pak se mě ale jednou Grievence zeptal, jestli je to to, co opravdu chci, a já bez váhání řekla, že ano. Pak mi pomohl najít ty správné chirurgy a vyřešit finance. Dokonce i můj specialista na duševní zdraví, který se mnou byl během celého mého boje s depresemi, o mém rozhodnutí věděl a podporoval mě. Dlouho a intenzivně jsem o tom přemýšlela a byla si tím naprosto jistá,“ vysvětlila s tím, že i když měla už tak velká prsa, měla hruškovitější tvar, než chtěla. Demora se nakonec rozhodla seznam operací rozšířit.

„Bylo toho hodně. Mám to poněkud zamlžené, je to už několik let a všechny ty léky po operacích mi poněkud zamlžily paměť. Ale jasně si pamatuji, že moje první operace byla nejhorší. Měla jsem čtyři procedury najednou,“ přiznala žena, kterou po celou dobu maximálně podporoval její muž, za nějž je provdaná už šestnáct let. Grievence je prý její skálou a pevným bodem a zároveň hraje zásadní roli v obsahu, který Demora sdílí na internetu. Je to prý její fotograf, redaktor i parťák v jednom.