Americká modelka a bývalá hvězda Playboye Kayle Kayden, o níž se již dříve mluvilo v souvislosti s jejím prohlášením, jak tvrdé podmínky panovaly ve slavné vile Hugha Hefnera, o sobě znovu dává vědět. Momentálně by ráda zaujala Elona Muska. Dobrovolně se totiž přihlásila do projektu Neuralink Elona Muska a přála by si být prvním člověkem na světě, který dostane jeho mozkový čip.