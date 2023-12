Pro koho je show Big Brother ? Jak se Michal David (63) dokázal tak dlouho udržet na výsluní? Proč Emma Smetana (35) nechápe Emmu Smetanu? Jak to bylo s „lízáním bambule“ mezi drsným rapperem a výstředním influencerem? A co se Agátě líbí na Simoně Krainové (50)?

Je tu další díl pořadu Agáta a Vincent: Taky názor. Slavní sourozenci si ani tentokrát nebrali servítky a aktuální dění okomentovali s patřičnou dávkou nadsázky a humoru, a to i přesto, že slíbili, že budou hodní. Nit nenechali suchou například na reality show Big Brother, kde se pustili kromě soutěžících i do moderátora Míry Hejdy a jeho zlozvyku. „Asi jste si všimli, jak si pořád mne ruce jako moucha. Jestli ono to nebude tím, že ten pořad je o ho*ně,“ komentuje pobaveně Vincent a dodává, že na něj soutěžící působí falešně: „Přišel tam člověk s tím, že je mariňák, přitom je to očividně člověk, který v životě neudělal jediný klik, takže to mariňák asi není. Ti lidi tam nejspíš lžou o tom, kdo jsou.“