„Dneska se to mu říká hateři, za nás to byli negativní kritici, anonymní lidé a v podstatě to platí pro dnešek, že většinou ti nejodvážnější v té negativní kritice jsou ti anonymní lidé. Mě by osobně nikdy nenapadlo něco komentovat vulgárně, ani ve snu. Tak si říkám, že když si čtu nějaký hejt, zdali by ten člověk byl schopný mi to říct face to face, tedy do očí. Nicméně já vůči nim nemám v sobě zlobu a zášť, mám v sobě lítost,“ dodala zpěvačka.