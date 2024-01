„Já měla reakce od svých sledujících pozitivní. Nebudu dělat, že v roce 2023 jsem nezažila vztah a dítě s Jaromírem Soukupem. Bylo by pro mě nelogické ho tam nedat. Já takhle i děkuju Jakubovi, když má Mia narozeniny, protože jsem ji měla s ním. Zapomínat na svoji minulost je hloupé. Určitě se tam dá najít i něco, co bylo hezké,“ řekla Agáta v pořadu Superchat na Super.cz.

Jinak to má ale její maminka Veronika, která vyjádřila radost z výměny Agátiných partnerů. „Bohužel ano. Poté, co to zveřejnila, napsala mi: Agi, promiň, zase jsem to nevydržela. To je prostě moje máma, k té se nevyjadřuji, na tom nezměníme nikdo nic. Občas řekne něco, co se nehodí,“ zhodnotila Agáta, kterou těší, že je její maminka šťastná po boku nového partnera Josefa Holomáče. „Přeju jí, že chodí v kožené bundě na rockové koncerty a nesedí jako smutná důchodkyně doma,“ uzavřela Agáta.