A jak je na tom fyzicky? Pracuje Ilona nyní na tom, aby vypadala na turné co nejlépe? „Já jsem na tohle zdatná odbornice, vzhledem k tomu, že skrz celou moji kariéru se nese ten mediální obraz, že jsem jednou štíhlá, silná, štíhlá, silná. Čert to vem. Člověk se nesmí nechat zahltit těmito informacemi. Na někoho to může působit jako nátlak. Není mi už dvacet, já si našla svou polohu. Vím, co si mohu dovolit, ať se to týká jídelníčku, fyzického pohybu. Mám akční život a ta akčnost je velmi fyzicky náročná. Čas od času musím cvičit, jít na procházku, ale to je tak přirozené. To by měl mít každý člověk i mimo showbyznys,“ odpověděla na otázku hubnutí.