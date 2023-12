Zpěvačka zažila v životě už tři svatby a tři rozvody. S prvním manželem má dvě dospělé dcery a s třetím manželem pubertálního syna. Od posledního rozvodu je sama. To by ráda změnila, ale má to jeden hlavní problém. Muži se ji bojí oslovit. „Víme dobře s kolegyněmi a kamarádkami, že ti muži se nás bojí. Mají strach z toho, že jsme známé, populární, že jsme soběstačné, nezávislé. Všichni moji bývalí partneři by vám ale potvrdili, že to není tak strašné. Já jsem člověk, který si netahá domů práci,“ svěřila se Super.cz.