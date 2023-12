Dalším hostem pořadu Superchat je zpěvačka, herečka a spisovatelka Bára Basiková (60), se kterou jsme probrali práci, ale i hodně ze soukromí. Jak to má s muži a randěním?

Zpěvačka byla třikrát vdaná, ani jedno manželství jí nevyšlo. My jsme splnili přání jednomu ze čtenářů a zeptali se Báry na to, zda je otevřená randění. „Ano, ale už dlouho jsem nebyla. Spousty mužů si myslí, že my známé osobnosti jsme nadpřirozené bytosti, a ostýchají se nás oslovit,“ reagovala se smíchem zpěvačka.