„Nečekala jsem to, ale nepřekvapilo mě to, protože jsem si zase ověřila další životní moudro, že všechno má svůj čas. I ten náš vztah se měl stát teď, teď jsme se měli potkat. Ne dřív, ne později. Už jsme na sebe jednou narazili a prostě jsme se jen minuli. Před dvanácti lety jsme spolu fotili kampaň a nezanechalo to v nás žádnou významnou stopu,“ řekla moderátorce Gabriele Wolfové v naší talk show Superchat Dara Rolins.

„Zkrátka to, že jsme se znovu potkali, se stalo ve správný moment a takhle to mělo být. Měli jsme mít odžito. Všechny ty rozchody, slzy, radosti, pláč, ty věci tě vyformujou a už dobře víš, co chceš a ještě víc co nechceš. A najednou tady před tebou stojí muž a ty si řekneš: to je on. A asi to tak bylo i obráceně, protože to bylo vlastně velmi rychlé ve smyslu, že jsme velmi rychle pochopili, že jsme tady teď pro sebe,“ usmívá se zpěvačka.