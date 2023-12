Dokonce udělala to, co si snad žádná jiná zpěvačka nedokáže představit. Veškeré hudební sošky zkrátka jednoho dne vyhodila. „Já jsem je ale nedala přímo do popelnic, já jsem je dala k popelnicím. Nikdo to prosím neberte tak, že je to nějaké rouhání, pohrdání, výsměch nebo něco. Ale za těch 40 let se to kupilo v krabicích, a když jsem se před třinácti lety stěhovala z velkého do malého bytu, tak jsem musela všechno redukovat. Nejenom ty ceny, ale i oblečení, knížky. Ty ceny bych neměla kam dát, tak jsem to dala k popelnicím. Možná teď zdobí nějaké byty spoluobčanů z Karlína,“ uvedla všechno na pravou míru.