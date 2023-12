Herečka Alice Bendová (50) oslavila 1. listopadu 50. narozeniny. Své vnady ukázala v několika českých filmech, jako např. Báječná léta pod psa, Duše jako Kaviár nebo Kájínek. Alice byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové v naší talk show Superchat. Prozradila, že se svlékáním je konec. A to především kvůli jejím dětem Alici a Václavovi. A také to, že platformu OnlyFans si nikdy nezaloží, přestože je o to často žádána a před časem na Instagramu Simony Krainové prohlásila, že do toho půjde také.