Zpěvačka Dara Rolins patří mezi nejúspěšnější a nejlépe vydělávající zpěvačky u nás. Přesto přiznává, že o sobě kvůli vztahu s Pavlem Nedvědem (51) často čte, že je zlatokopka. Jak se k tomu staví, prozradila v otevřeném rozhovoru moderátorce Gabriele Wolfové v naší talk show Superchat.

„Panebože, já, a zlatokopka? Já jsem už měla autíčko zaparkované v baráčku předtím, než jsem toho šikovného fotbalistu potkala. A ty kabelky si také umím koupit sama. To, že mi je koupí Pavel a že je na mě laskavej, velkorysej, hodnej, empatickej a prostě fantastickej, proto jsem si ho našla. Ale není to tak, že bych očekávala, že to bude dělat,“ řekla v Superchatu Dara.

„To, že se k nám chová hezky, je jeho přirozenost. Přesně tak si hýčkal svoji ženu a svoje děti, o které se krásně stará a má s nimi krásný vztah. Je to prostě jemu vlastní. Není to nic, co by předtím nedělal, a přišla jsem já a teď ho k něčemu nutím a vyžaduji to. To ne,“ vysvětluje zpěvačka s tím, že sama velmi dobře vydělává a nehledala si rozhodně partnera kvůli penězům. Naopak si myslí, že je v pořádku, když muž ve vztahu vydělává více než žena.

„Myslím si, že by bylo hodně divný, kdybych si našla frajera, který třeba nebude plus minus v nějakém podobném standardu nebo levelu. Já bych se cítila hloupě a ani partner by se po mém boku necítil dobře,“ vysvětluje Dara.