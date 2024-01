Módní stylista Filip Vaněk (46) zhodnotil největší módní průšvihy loňského roku. 15 modelů nedá stylistovi spát. Které outfity považuje za nejhorší? To Vaněk prozradil v našem módním pořadu Fashion Boss.

„V momentu, kdy si vezmete plavky a na to síť, tak to je špatně. Já bych to nenosil vůbec, nikdy, je to prů*er. Tahle cesta je pro vás špatně. Ani boty s psaníčkem nejsou dobré, urputně zkombinované,“ řekl Vaněk na adresu Romany Goščíkové.

Negativním hodnocením nešetřil ani u herečky Nikol Kouklové? „Zelená sama o sobě není špatně. Když vám to ale přidá na objemu a vypadáte, jako když máte sto padesát kilo, tak působíte jako manželka vodníka Česílka. Dobře pracovala s psaníčkem a botami, ale šaty štíhlou vysokou holku rozšiřují,“ doplnil Vaněk.

Za zcela nejhorší model loňského roku považuje šaty, které česká herečka dánského původu Michelle Hansen vynesla na filmovém festivalu v Karlových Varech. „Tohle je top of the top, hnus roku 2023. Vzít si nemocniční kalhoty s bílým tričkem a přes to šoupnout žlutou záclonu a vzít si tuhle obuv? To vyžaduje obrovský netalent. Nechápu, co tím lidé sledují. Ta slečna v tom vypadá komicky,“ řekl drsně stylista v pořadu Fashion Boss.

Schytala to také Dominika Myslivcová, která na loňském finále Miss Czech republic byla ještě těhotná. „Kadrnožková na hlavě je moc. Půvabná holka, těhotná, ale oblečením a Kadrnožkovou na hlavě, make-upem z osmdesátek, to pokazila, je to peklo. Kdyby síť hodila přes plavky na pláži, tak by to bylo všechno v pohodě,“ usmál se Vaněk.

Opět také kritizoval Rozálii Havelkovou. „Ona má evidentně zálibu v kostýmech. Zanechala ve mě dojem, ale budu si muset vzít prášek na zklidnění. Jak se dokáže takhle zhyzdit a udělat ze sebe maškaru? Vypadá jako maršmeloun,“ dodal Vaněk.