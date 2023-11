Nová posila Super.cz, hvězdný stylista Filip Vaněk (46) si posvítil na hvězdy předávání cen Czech Social Awards. Kdo zabodoval, kdo propadl a kdo se zbláznil? Budete překvapeni.

„Social Awards oceňují lidi, kteří inspirují masy, bohužel ale ne vždy tito lidé inspirují dobrým vkusem, aby pomohli tuto zem vymanit se z ,buranismu‘ a pomohli tak Čechy v módě vzdělávat a alespoň malinkatými krůčky své sledující přiblížit světovým módním metropolím nebo kultivovaným seveřanům,“ řekl Super.cz Vaněk.

Kdo podle něj inspiruje a kdo měl zůstat raději doma? Simona Krainová (50) opět nešlápla vedle. „Střih šatů, jejich délka, rozparek jí svědčí. Jsou sexy, ale zároveň hodny jejímu postavení. Toto je ta správná cesta pro Simonu, šaty mohly mít jen o kousek výš posazený pas a měly být lépe vypracované v detailech. Skvělý je účes, bohužel jen paruka. Takový účes Simonu omlazuje, dodává jí světový formát a sex-appeal a činí ji tak sofistikovanou. Až ji potkám, poprosím ji na kolenou, ať se tak nechá ostříhat doopravdy,“ prozradil Vaněk.

Naopak vedle podle něj byly Taťána Makarenko (34) a Gabriela Gášpárová (22), které to s „tuněním“ přehánějí.

„Taťána tlačí na pilu v make-upu i v samotném stylingu. Šaty jsou příliš překombinované a obří mašle jí přidávají na objemu. Ladění kabelky a obutí je dávno za módním zenitem a ve výsledku je to vždy spíše ke škodě. Táně by pomohly maxikozačky, které by vystupovaly ze šatů, a jemnější přirozenější make-up,“ vysvětluje.

„I Gabriela příliš tlačí na pilu. Hluboký výstřih je zde na škodu a působí laciným dojmem v kombinaci s krátkou délkou šatů od návrhářky Herminy. Rukávy zde spíše škodí, než pomáhají, co se opravdu nezdařilo, je účes a make-up ve stylu ,česká Kiki‘,“ říká přísný Vaněk.

Nepochválil ani influencera Martina Careva. „Moc hezký chlap, ale tento styl mu nesedí, nevěřím mu to. Zaniká v tom jak sám Martin, tak i model Jana Černého. V módě je to tak, že nemohou nosit všichni všechno. A tady je to názorně předvedeno,“ upřesnil stylista, který kritikou nešetřil ani na další dva muže Petra Švancaru a Romana Stašu.

„Toto oblečení nepatří na žádné večerní akce, oblek této barvy je určen na den. Ohrnuté kalhoty a bosé nohy jsou rovněž přežitkem a za módním zenitem a korunu všemu bohužel nasazují bílé mokasíny, těm se prosím vždy vyvarujte,“ řekl na adresu Petra Švancary.

„Pokud možno i ve volném čase se vyhněte mikině s potiskem. To je peklo,“ dodal k Romanovi Stašovi.

Moc se mu naopak líbily Veronika Kašáková (34) a Jitka Nováčková. „Veronika předvedla střihově velmi zajímavý model Anamé, dobře působí matná látka s koženými prvky. Veronice se velmi podařil i účes a make-up působící velmi přirozeně a sofistikovaně. V naprosté harmonii je i výběr náušnic, prostě je to celé velmi dobré,“ říká Vaněk a pochválil i Jitku Nováčkovou.

„Jitka předvedla opět fresh moderní účes a velmi dobrý make-up, touto cestou líčení by se měla vydat i Taťána Makarenko. Modré objemné šaty s mašlí Jitce sedí, unese je svou osobností a i přes velký objem, který je mimochodem nyní, co se trendů týká, na výsluní. Jen bych jí vytkl to černé psaníčko, mělo mít skořepinový design a klidně nějakou barvu jako růžová nebo zlatá,“ doplnil Vaněk.