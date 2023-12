Alice byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové v naší talk show Superchat . Co prozradila? Například to, že boj s váhou je její celoživotní, nedokáže si odepřít jídlo. Jak sama říká, radši bude mít pár kilo navíc než být hladová a otrávená.

„Prostě si strčím do pusy brynzu se smetanou, je to hrozně tučný, ale já nemám vůli to nesežrat,“ řekla v Superchatu s úsměvem Alice.

„Samozřejmě že by mi bylo líp, kdybych měla o osm kilo méně. A cítila bych se líp. Ale není to nic, z čeho bych se hroutila. Nechci za každou cenu v padesáti vypadat na třicet. Nemám na to ani energii. Není to, jak to bylo, nikdy to nebude. Já nehodlám věnovat 90 procent života sama sobě, abych na sobě pracovala,“ vysvětluje herečka.