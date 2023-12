Finálový večer StarDance si nenechala ujít ani Adéla Gondíková (50). Herečka je fanynkou StarDance a před pár lety si soutěží prošel také její bratr, Dalibor Gondík. Ona sama nabídku ještě nedostala, sama neví, jak by se rozhodla, pokud by to na další ročník přišlo.

„Já jsem ještě netančila, oni čekají až zestárnu, až mi to nepůjde a zlomí se mi záda,“ řekla se smíchem herečka. „To rozhodování by bylo asi hrozně složité kvůli pracovnímu vytížení, teď nevím, když nic nepřijde, tak nad tím nepřemýšlím,“ svěřila se Super.cz Adéla Gondíková, kterou vítězka letošní dvanácté řady mile překvapila.

„Bylo to letos hrozně vyrovnané. Překvapilo mě vypadnutí Ivy Kubelkové. Líbili se mi všichni a porota to musela mít hrozně těžké; tak jako diváci jsem vnitřně byla přesvědčená o tom, že to bude Eva, a bylo to milé překvapení, že to je Darija, ona je takový pupík,“ řekla Gondíková, kterou nyní čekají poslední pracovní dny a pak přípravy na Vánoce.