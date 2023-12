Nečekané vítězství plné slz. Novou královnou tanečního parketu je herečka Darija Pavlovičová (22), která se do finále StarDance protančila po boku Dominika Vodičky (27). Tanečník se stal králem parketu již podruhé a ani jeden triumf v posledním kole nečekali. Mysleli si, že vypadnou jako první.

„Dojde nám třeba za měsíc, co se stalo, protože my jsme to opravdu nečekali. Očekávali jsme, že tu soutěž opustíme mezi prvními a strašně vám děkujeme všem,“ svěřil se Super.cz dojatý Dominik Vodička. „Přáli jsme si to, ale bylo to přání, které se člověk bojí říct, protože to bylo něco nedosažitelného,“ dodal tanečník a stejně překvapená byla mladá herečka, která si získala srdce televizních diváků.

„V životě by mě to nenapadlo. Ráno jsem se probudila s tím, že jsem se moc těšila, řekla jsem si, že je to naposledy, chci si to vědomě vše prožít a užít si to, co nejvíc můžu, udělala jsem to, užila jsem si každý tanec, každou vteřinu a stalo se tohle,“ řekla Darija Pavlovičová s cenou v ruce.

V průběhu soutěže taneční pár uzavřel několik sázek. „Máme pár sázek, které musíme splnit, člověk, když s tím nepočítá, tak řekne, že uděláme tohle a tohle,“ řekl tanečník a Darija osvětlila, co je čeká jako první. „Dominik musí vypít tři litry svařáku a já jdu na tancovačku. Já si myslím, že se to dá skloubit dohromady. Dáme si tři litry svařáku a půjdeme spolu tancovat,“ řekla nová královna tanečního parketu, která rozhodně nedotančila a bude po boku svého tanečního partnera vystupovat.