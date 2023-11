„My jsme si rozuměli, byla s ním sranda a ve společnosti byl velmi příjemný a zábavný a bylo to fajn,“ svěřila se nyní zpěvačka, která o následcích toxického vztahu s mužem, který nebyl z umělecké branže, nikdy nemluvila. Byla zamilovaná, a tak přehlížela náznaky jejího partnera, že vše není úplně v pořádku. „Začalo to potichu, psychicky,“ řekla Šárka Vaňová v premiérovém dílu pořadu 13. komnata, který odvysílá Česká televize 22. listopadu.

„Ležíte na zemi a on v totálním afektu nad vámi a máte v hlavě úplný prázdno a nevíte, co se stane za vteřinu. V tu chvíli jsem nevěděla, jestli se ho strašně bojím nebo jestli chci, aby to udělal a konečně se to někdo dozvěděl. Modřinu zamaskujete, ale kdyby mi roztřískal hlavu žehličkou, tak už na to představení neodjedete,“ popsala svou zkušenost Šárka Vaňková, která se několik měsíců odhodlávala, a nakonec od partnera utekla.