Tygřice musela z Karlosovy zahrady poté, co bylo zjištěno, že bijec nemá dostatečná oprávnění k jejímu chovu. Nestačilo ani zaplacení tučné pokuty. „Pokud mají někoho trestat, tak mě. Když někdo v Česku udělá přestupek se zvířetem, dostane pokutu pět tisíc, já dostal dvě stě. Už to je exemplární příklad. Ale říkám, trestejte mě, netrestejte to zvíře,“ řekl Super.cz. Bohužel ani taková suma nezastavila příslušné orgány, které si dnes zvíře ve Vémolandu přebraly.

A jaký osud Antonii Rambu nyní čeká? „Chtějí ji odvézt do Německa do Záchranného centra pro divoká zvířata Tierart, které se stará o týraná zvířata. Mají celkem čtyři místa pro tygry, teď jsou tam tři, a jedno je volné. Byl jsem tam a ten zaměstnanec říkal, že mají na seznamu osmdesát tygrů z celé Evropy, ze zkrachovalých cirkusů, týraných, podvyživených, co byli uvázaní na řetězu. A z nějakých důvodů ministerstvo rozhodlo, že zrovna ten náš potřebuje zachránit,“ svěřil Super.cz Vémola, který u dnešní předávky zvířete zřejmě chyběl. Už dopředu avizoval, že by to pro něj bylo příliš bolestivé. Včera se ale se svou tygřicí rozloučil na videu, které umístil na sociální síti. „Ty tady budeš už za chvilku sám, viď,“ řekl následně svému lvovi, a dal tak jasně najevo, že dnes nastane velmi smutný den.