Se zpěvačkou Bárou Basikovou (60) jsme se sešli po zvukové zkoušce na koncert k šedesátinám kapely Olympic. Bylo to její poslední letošní vystoupení z pořádně nabité adventní sezony. „Už bych to příště neudělala. Ale mělo to i něco do sebe,“ svěřila se Bára, která koncertovala v prosinci téměř denně a zhubla tak, že jí začalo být velké oblečení. Kalhoty, které měla při rozhovoru na sobě, musela sepnout spínacím špendlíkem, aby z ní nespadly.

„Na druhou stranu se to před Vánoci hodí, protože já se nikdy o svátcích nechci omezovat a hlídat. Prostě se jí, hoduje, pije, a dokonce i chlastá,“ smála se. „Vánoce jsou samozřejmě o setkání s blízkými a rodinami, ale když je k tomu dobré jídlo a pití, tak si to užívám, a řešit to budu až po Novém roce,“ dodala.

Bára letos oslavila šedesátiny, na rozdíl od kolegů si k narozeninám nenaděluje koncerty a velké akce. Proto si ani nedokáže představit, že by něco takového uspořádala k výročí na scéně jako právě kapela Olympic. „Já jsem na to líná, radši si udělám večírek s blízkými a kamarády. Ale to, že Olympic slaví takové jubileum, je až dojemné. Ta kapela je stejně stará jako já a jsem ráda, že jsem mohla být jedním z hostů,“ svěřila se.

Sama svůj věk neřeší, pořád se prý cítí na dvacet, což je i díky tomu, že se obklopuje mladými lidmi a má doma i teenagera, syna Theodora. Ovšem postupně odchází z rolí, v nichž si myslí, že už by působila nepatřičně. Když jí bylo padesát, rozloučila se s titulní rolí v muzikálu Johanka z Arku, v listopadu, jako šedesátiletá, naposledy odzpívala Máří Magdalenu v Jesus Christ Superstar.

„Myslím si, že u zpěváků a zpěvaček, jako u jediných z umělecké branže, je dobré odejít včas a s noblesou. Nerada bych se dočkala toho, že můj hlas už nebude fungovat a já budu dělat, že to nevím, nebo to dokonce nebudu vůbec vědět, a někde budu lidi strašit. To bych fakt nechtěla. Vždycky je lepší, když lidi říkají, že je škoda, že už tam nezpívám, než aby říkali, to je prů*er, že tam ještě zpívá,“ vysvětlovala, proč už nechtěla hrát čtrnáctiletou pannu ani napravenou hříšnici.