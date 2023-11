Karel Schwarzenberg se narodil 10. prosince 1937 v Praze jako nejstarší syn Karla VI., knížete Schwarzenberga, a jeho ženy Antonie, princezny z Fürstenbergu. Byl potomkem mladší orlické větve rodu Schwarzenbergů. Poté, co jej adoptoval jeho strýc Jindřich, zdědil po jeho předčasné smrti majetek starší hlubocko-krumlovské větve. Jindřich Schwarzenberg měl totiž jen dceru – a podle rodinného práva Schwarzenbergů mají majetek rodiny dědit mužští potomci.

Po roce 1948, kdy musel s rodiči opustit Československo, studoval práva ve Štýrském Hradci a v Mnichově lesnictví. Studia však musel přerušit a převzít odpovědnost za hospodaření na rodinných statcích. Po pádu komunistického režimu se vrátil do Československa.

V restituci získal zpět zámky Orlík, Čimelice, Zvíkov a Sedlec u Kutné Hory. Dále rodina vlastní zámek Obermurau v rakouském Štýrsku a zámek Schwarzenberg v bavorském Scheinfeldu. Do jeho majetku patří také Schwarzenberský palác s hotelem ve Vídni a rozsáhlé lesy ve Štýrsku a Salcburku.

„Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Kdybych měl vypočítávat, kdy a kdo nám už zkonfiskoval majetek, byla by to dlouhá řada… V šestnáctém století po šmalkaldské protireformační válce to udělal habsburský panovník Karel V., potom švédský král, potom Napoleon, pak král bavorský, po první světové válce se z majetku něco ulouplo při pozemkové reformě, za druhé světové války nám majetek sebrali Němci a po ní komunisté. Nakonec zjistíte, že majetek postrádá stálost a podléhá času,“ svěřil se v knize Návrat české šlechty.