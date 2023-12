Neuvěřitelnou energií v šatnách opět sršela Eva Adamczyková (30), která se pustila nejen do foukání vlasů svého kolegy Vavřince Hradilka (36), ale se svým tanečníkem se na divokou sambu připravovala do posledních chvil. Do rukou profesionálů se tentokrát vložila i Ivana Chýlková (60), která během večera usedla v publiku a nechala se na večer náležitě připravit. Jak to v zákulisí před semifinálovým večerem vypadalo, se podívejte v naší galerii.