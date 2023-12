Nikdy jsme je nepotkali pohromadě, takže nám nedošlo, jak podobní si jsou. Na plakátě k nové hře Forman, kterou bude uvádět Museum Kampa na své letní scéně, ale jsou Marek Adamczyk (35) a Patrik Děrgel (34), kteří se budou alternovat v titulní roli, téměř k rozeznání. „Ale to nejsme my, to jsou dva Formanové,“ smál se Marek.