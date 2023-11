Tentokrát se mu dostalo od fanoušků velké podpory. A po sobotním valčíku se diváci pustili do hodnocení porotců. „Přijde mi už fakt, že porota je vůči Adamczykovi zaujatá, protože pořád dostávají málo bodů, a mě to vždycky tak baví a říkám si ,wow´, a pak takové hodnocení,“ napsala jedna z fanynek na sociální sítě.

Nejnižší hodnocení pak dal páru Zdeněk Chlopčík, a to pouhou šestku. „Škoda že v tom valčíku jste si více nezpívali Pásla ovečky, aby to bylo plynulejší, první krok krásně dlouhý a táhlý, ale druhé dva kroky byla hodně poskakovaná, to byla asi největší chyba toho valčíku,“ okomentoval tanec porotce.