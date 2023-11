Zdena Hadrbolcová odešla do hereckého nebe ve věku 86 let. Trápily ji zdravotní problémy, loni prodělala mozkovou příhodu. Do diváckého povědomí vstoupila rolí starostlivé maminky ve filmu Už zase skáču přes kaluže (1970). Těch maminkovských rolí ale ztvárnila Zdena Hadrbolcová během kariéry velké množství – připomeňme alespoň filmy Páni kluci (1975), Návrat idiota (1999) nebo František je děvkař (2008).

Zdena Hadrbolcová hrávala sice maminky, ale sama děti nikdy neměla. Mateřství pro ni nikdy nebylo prioritou: „Byla to moje volba. Nikdy jsem si neuměla představit, že bych měla svoje vlastní… Mnohokrát jsem přemýšlela, jak by se mi život změnil, kdybych děti měla a ony se třeba nepovedly. Je to celoživotní úvazek a někdy, jak vidím kolem sebe, je to nejen radost, ale občas je to i velmi těžké,“ říkala herečka, která se vdala jen jednou.