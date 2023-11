Zemřela herečka Zdena Hadrbolcová . Bylo jí 86 let. Hadrbolcovou v posledním roce trápily zdravotní potíže, loni před Vánocemi prodělala mrtvici, od té doby byla v nepřetržité péči v LDN, kde podle Blesku zemřela.

Hadrbolcová do diváckého povědomí vstoupila rolí starostlivé maminky ve filmu Už zase skáču přes kaluže (1970). Maminkovských rolí ale ztvárnila Zdena Hadrbolcová během kariéry velké množství – připomeňme alespoň filmy Páni kluci (1975), Návrat idiota (1999) nebo František je děvkař (2008).

Do svých 85 let byla Hadrbolcová velmi vitální a pokročilý věk by jí nikdo nehádal. Byla známou milovnicí nejrůznějších pokrývek hlavy – a ve formě se v minulosti udržovala plaváním, jízdou na kole a dlouhými procházkami. Zdravotní neduhy se ale nevyhnuly ani jí a po prodělané mrtvici se její stav bohužel nezlepšil.