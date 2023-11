Martin Pánek se svými kamarády odcestoval na fotbalový zápas do Skotska. Před dvěma týdny sledovali zápas Evropské ligy mezi pražskou Spartou a Glasgow Rangers. Po zápasu, který Sparta prohrála 1:2, mělo podle Blesku dojít k sexuálnímu incidentu skupiny českých fotbalových fanoušků s nezletilou, teprve šestnáctiletou dívkou, která později děsivý zážitek oznámila na policii. Během útoku si měli muži vše nahrávat na telefony, což by znamenalo jasné důkazy. Pánek by dle dostupných informací mohl zůstat ve vazbě až půl roku, v případě usvědčení z trestného činu mu hrozí až deset let nepodmíněně.